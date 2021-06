Apreensão foi realizada no centro da cidade - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:03

Ontem (07), policiais militares do 10º Batalhão apreenderam significativa quantidade de drogas em Barra do Piraí, cidade localizada no Vale do Café. De acordo com a PM, foram apreendidos 1.212 gramas de cocaína e 620 gramas de maconha no centro da cidade.

Conforme O Dia tem acompanhado, o 10º Batalhão da Polícia Militar tem feito uma série de apreensões de drogas na região do Vale do Café, especialmente em Vassouras. Algumas dessas apreensões foram realizadas a partir de denúncias pelo 190.