Drogas foram apreendidas no bairro Grecco - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 13:19

Ontem (06), mais uma apreensão de drogas aconteceu em Vassouras, interior do Rio. Após denúncia anônima de que um rapaz estaria com a arma de um PM morto em acidente de trânsito na Rodovia Lúcio Meira em abril, policiais militares do 10º Batalhão se dirigiram ao bairro Grecco e localizaram o suspeito, que conseguiu fugir acompanhado de outro homem.

Em seguida, uma adolescente de 14 anos, que afirmou ser namorada do acusado e ter ligação com o tráfico, foi detida com drogas. No total, a ação apreendeu 30 tabletes de maconha e 88 invólucros de cocaína. A adolescente foi conduzida para a 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras e o responsável por ela foi chamado para o andamento dos procedimentos cabíveis.