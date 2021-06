Drogas ficaram apreendidas na delegacia de Vassouras - Divulgação/PM

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 11:53

Após denúncia anônima, policiais militares do 10º Batalhão apreenderam 44 sacolés de cocaína de 10 e 220 trouxinhas de maconha no bairro Residência, em Vassouras. De acordo com a PM, os três homens que estariam vendendo as drogas na rua Pio XII foram detidos e conduzidos para a 95ª Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

Enquadrados por Posse e Uso de Drogas e Tráfico, os três homens (de 24, 29 e 31 anos) foram liberados após assinatura de termo circunstanciado.