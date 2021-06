Policiais do 10º Batalhão realizaram série de ações nos últimos dias - Reprodução/Rede Social

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 15:06

Na tarde desta quarta-feira (02), o 10º Batalhão de Polícia Militar comunicou que os últimos dias foram bastante movimentados para os agentes no Vale do Café. De acordo com o texto divulgado pela PM, as apreensões mais recentes aconteceram em quatro municípios da região.

Além de uma "farta quantidade de drogas" (quantidade e tipo não foram divulgados), armas e uma moto foram apreendidas em Barra do Piraí, Valença, Vassouras e Engenheiro Paulo de Frontin. A PM ressalta que a parceria da população é muito relevante, indicando que as denúncias devem ser realizadas sempre pelo 190.