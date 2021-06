Adriana Lavinas, Severino Dias e Wanderson Farias Divulgação

Poucos meses após vencer o Prêmio CIETH Destaques do Turismo, Vassouras saiu vitoriosa do Prêmio Yedda Maria Teixeira, promovido pela Associação dos Embaixadores de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. O júri da edição 2021, composto por dezesseis mulheres, escolheu a Prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, como a campeã da categoria Promoção. “Nós estamos priorizando a segurança dos munícipes e turistas na retomada do turismo na cidade, e essa preocupação está sendo reconhecida pelas instituições e grupos influentes do setor no estado”, disse o secretário Wanderson Farias, que participou da cerimônia virtual realizada no domingo (30). Outros premiados deste ano foram André Trigueiro, na categoria Jornalismo, e Luiza Trajano, escolhida a Personalidade do Ano.

Ontem (31), o secretário Wanderson e a presidente do Conselho Municipal de Turismo, Adriana Lavinas, estiveram com o prefeito Severino Dias para entregar o certificado de premiação. “Investimos no turismo seguro e isso deixa a cidade preparada para receber e acolher os visitantes. Estou muito feliz pelo reconhecimento”, afirmou o prefeito. “Vassouras ter recebido esses dois prêmios é um reconhecimento de que as ações e decisões tomadas na cidade estão no caminho certo”, disse a presidente do Conselho de Turismo.