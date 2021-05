Material foi apreendido na Toca dos Leões Divulgação/10º Batalhão

31/05/2021

Após denúncia feita via 190 no último sábado (29), policiais militares do 10º Batalhão realizaram busca na Toca dos Leões, em Vassouras, e apreenderam 2 granadas artesanais, 5 rádios comunicadores, 2 pinos contendo pó branco e 1 carregador.

Segundo informações da PM, suspeita-se que os itens teriam sido enviados por um membro do Comando Vermelho para dois moradores da comunidade que fariam parte da facção. "Segundo a denúncia, esses três homens estariam pretendendo assumir o comando do tráfico na localidade", diz a nota publicada pelo 10º Batalhão. Os suspeitos não foram localizados e o material encontrado foi encaminhado para a 95ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado ao inspetor.