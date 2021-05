Vice-prefeita Rosi Farias acompanhou a ação em Andrade Costa Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 12:44

Na última quarta (26), a prefeitura de Vassouras realizou ação do Bolsa Família Itinerante 2021 no distrito de Andrade Costa e atendeu cerca de 60 pessoas. A ação foi uma parceria entre Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras, Secretaria da Mulher, Associação de Moradores e Secretaria de Saúde, que realizou testes de covid-19 e DSTs.



Os moradores foram auxiliados na realização ou atualização de cadastro no Programa Bolsa Família/Cadastro Único e também puderam tirar suas dúvidas sobre o benefício e receber orientações sobre outros serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência Social. Segundo a prefeitura, o objetivo principal do Bolsa Família Itinerante é garantir que os serviços e atendimentos cheguem até os locais mais distantes, principalmente as áreas rurais do município.