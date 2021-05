Agenda em Brasília rendeu 2 novos núcleos esportivos para o município Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 07:45

Nesta semana, o secretário de Esporte e Lazer de Vassouras, Luiz Mário, esteve em Brasília acompanhado dos assessores Mariana Cabral e Cléber Toledo. Segundo a prefeitura, a visita rendeu dois novos projetos que serão implementados em breve, por meio de emenda parlamentar.

Após reunião no gabinete do deputado federal Luiz Antônio Corrêa, ficou acertado que Vassouras terá o programa Ponto de Partida, que vai atender cerca de 100 crianças e adolescentes em uma escolinha de futsal. “Tenho certeza de que esse núcleo esportivo irá ajudar muito nossa cidade. Agradeço ao deputado Luiz Antônio, um ser humano especial, que vem acompanhando minha luta pelo esporte e sabe de todos os benefícios que a atividade física traz para a vida das pessoas”, disse a assessora Mariana. O outro núcleo esportivo que será implementado no município, com apoio do deputado federal Luiz Lima, é o Passaporte para a Vitória, que também vai atender em torno de 100 crianças e adolescentes através de uma escolinha de futebol de campo.



Na capital federal, a equipe da Secretaria também se reuniu com a secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Fabíola Pulga Molina, na busca por recursos para outros projetos. “Nossa ida a Brasília foi estratégica e trouxemos na bagagem bons frutos. Mesmo na pandemia, com a paralisação das atividades presenciais, nós não nos acomodamos e estamos sempre buscando alternativas, no presente e no futuro, se preparando para o pós-covid. Esses projetos, somados ao que já temos em nossa secretaria, serão de grande importância para nossas crianças e adolescentes”, afirmou o secretário.