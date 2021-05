Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação

Publicado 28/05/2021

Após receber carregamento com mais 1.140 doses da vacina Oxford/AstraZeneca, a prefeitura de Vassouras vai ampliar a vacinação para novos grupos a partir de hoje (28). Nesta nova etapa, serão contemplados portadores de hipertensão (44 a 49 anos); pessoas em situação de rua (18 a 59 anos); trabalhadores de transportes aéreos e portuários (18 e 59 anos); e portadores das seguintes condições cardíacas: insuficiência cardíaca congestiva, cor pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, valvulopatia, miocardiopatia, periocardiopatia, doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatia congênita no adulto, doenças cerebrovasculares, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados (18 a 59 anos). É necessário apresentar laudo médico que comprove a comorbidade.



A prefeitura ressalta que as doses também serão usadas pala aplicação de 2ª dose e na repescagem dos grupos de comorbidades anteriores. Confira, abaixo, os pontos de vacinação nos bairros. Cada distrito também terá seu ponto de vacinação.



Igreja do Mello Afonso (Rua Plínio Magalhães, nº389)



Igreja do Grecco (Praça Major Monteiro Soares, nº 57686)



Igreja Santo Antônio (Rua Leolina Borges de Oliveira, nº102, Mancusi



Igreja do Santa Amália (Rua Sebastião Manoel Furtado, nº 692)



Igreja Santa Rita (Praça Avelino Gomes, nº 23, Madruga)



Igreja São Paulo Apostolo (Rua Antenor Caravana, nº 1115, Barreiro)



Unidade de Vigilância em Saúde (Rua Visconde de Cananéia, nº 61, Centro)



Casario Shopping (Rua Barão de Vassouras, nº19, Centro)



Fórum (Av. Marechal Paulo Torres, nº 731)



Universidade de Vassouras (Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, nº 280, Centro)



Centro de Convenções General Sombra (Av. Otávio Gomes, nº 500, Centro)