Nova unidade vai atender moradores do bairro Matadouro Divulgação/Caíque Coufal/PMV

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 07:45

Ontem (28), a prefeitura de Vassouras inaugurou a nova Unidade Básica de Saúde do bairro Matadouro. Até então, os moradores da localidade eram atendidos pela unidade do bairro Carvalheira. Batizada de Maria Constância Santana, em homenagem a uma mulher que sempre priorizou ajudar a comunidade, a nova unidade vai atender cerca de 300 famílias e contar com equipe multidisciplinar. “Às vezes, as pessoas no meio político deixam a vaidade tomar conta. Aqui não tem isso. O foco do nosso governo é sempre pensando em obras que melhorem a cidade e a vida das pessoas”, afirmou o prefeito Severino Dias.

A unidade vai oferecer atendimentos básicos de Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral e Enfermagem. Segundo a prefeitura, os principais serviços são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. “Nós, Severino e eu, amamos a cidade, e ver uma equipe que trabalha e se empenha a cada dia para melhorar a vida da população é muito gratificante”, disse a vice-prefeita Rosi Farias.



A secretária de Saúde Larissa Vieira, o deputado estadual André Corrêa e o vereador Matheus Merenciano também participaram da inauguração da unidade, que fica localizada na Rua José Monteiro Soares Filho, nº 985.