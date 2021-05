Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação/Caíque Coufal

Publicado 31/05/2021 17:45

Após receber carregamento com mais 1.120 doses da vacina Oxford/AstraZeneca nesta segunda (31), a prefeitura de Vassouras vai ampliar a vacinação para novos grupos a partir de amanhã (1º). Nesta nova etapa, serão contemplados funcionários da limpeza urbana (18 a 59 anos); portadores de hipertensão arterial (18 a 43 anos) e funcionários do Abrigo Municipal (18 a 59 anos).

Confira, abaixo, os pontos de vacinação nos bairros. Cada distrito também terá seu ponto de vacinação.

- Igreja do Mello Afonso (Rua Plínio Magalhães, nº389)

- Igreja do Grecco (Praça Major Monteiro Soares, nº 57686)

- Igreja Santo Antônio (Rua Leolina Borges de Oliveira, nº102, Mancusi

- Igreja do Santa Amália (Rua Sebastião Manoel Furtado, nº 692)

- Igreja Santa Rita (Praça Avelino Gomes, nº 23, Madruga)

- Igreja São Paulo Apostolo (Rua Antenor Caravana, nº 1115, Barreiro)

- Unidade de Vigilância em Saúde (Rua Visconde de Cananéia, nº 61, Centro)

- Casario Shopping (Rua Barão de Vassouras, nº19, Centro)

- Universidade de Vassouras (Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, nº 280, Centro)

- Centro de Convenções General Sombra (Av. Otávio Gomes, nº 500, Centro)