Vassouras tem cerca de 35 mil habitantes e fica no sul do estado do Rio Arquivo

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 12:21

A Secretaria Municipal de Educação de Vassouras lançou um novo projeto nesta terça-feira (1º). De acordo com a prefeitura, o Que tal uma conversa? tem a proposta de criar um vínculo permanente e constante entre a Secretaria e os estudantes da Rede Municipal de Ensino, promovendo uma aproximação do governo à realidade das unidades escolares.

As conversas do projeto serão realizadas virtualmente, através da plataforma Google Meet. Para participar, os estudantes devem entrar em contato com a sua unidade escolar. Podem participar alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental e da VI à IX fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Ensino.