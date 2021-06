Castramóvel será apresentado à população amanhã (02) Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 08:13

Em suas redes sociais, a prefeitura de Vassouras anunciou que fará a entrega da primeira Unidade Móvel de Saúde Médica Veterinária, conhecida como "Castramóvel" na manhã de hoje (02). Daqui a pouco, às 10h, o caminhão será apresentado à população na Rua Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos (Broadway), centro da cidade.

Na unidade móvel adaptada com centro cirúrgico, a prefeitura pretende ampliar a realização de cirurgias de esterilização em cães e gatos. Segundo a postagem da prefeitura, as informações para cadastrar os animais e agendar as cirurgias serão divulgadas em breve.