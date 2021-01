Gabriella Di Grecco Divulgação

Publicado 29/01/2021 05:00

No ar como apresentadora do Disney Planet News, da Disney, Gabriella Di Grecco poderá ser vista em breve novamente como Helena, co-protagonista da série 'Disney Bia'. A atriz terá um dos papéis centrais, já que será a antagonista no especial inédito da série, intitulado 'Bia: Um Mundo do Avesso', que estreará no dia 19 de fevereiro, no Disney+. O especial é produção da Pegsa e da Non Stop, e revive os personagens mais queridos da bem-sucedida série original 'Disney Bia' em suas versões contrárias, que se enfrentam em uma competição para se transformarem em estrelas de sucesso.