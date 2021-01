Profissionais da PM, da Guarda Municipal e da Defesa Civil de Vassouras participaram da operação Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 12:01 | Atualizado 08/01/2021 12:03

Ontem à noite (7), uma operação da Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal e da Defesa Civil, resultou na apreensão de drogas, dinheiro, munição e uma arma em Vassouras, interior do Rio. Após denúncia anônima, as equipes se dirigiram a uma residência interditada pela Defesa Civil no bairro Grecco, local que estaria sendo utilizado para tráfico de drogas - os suspeitos fugiram assim que perceberam a aproximação.



Foram apreendidos 357 'sacolés' de cocaína; 185 invólucros e 28 tabletes de maconha; um revólver calibre 38, com seis munições intactas; quase R$ 200 em cédulas e moedas; e um aparelho celular. A secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil de Vassouras informou que novas operações conjuntas serão realizadas para coibir o tráfico de drogas no município, que fica localizado no Vale do Café.