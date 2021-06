Vassouras é uma das cidades do Vale do Café e possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Arquivo

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 08:13

Nesta segunda (07), a prefeitura de Vassouras vai iniciar testagem em massa na população para saber como o novo coronavírus está se comportando no município. De acordo coma prefeitura, o objetivo é que o estudo epidemiológico possibilite a antecipação de medidas de controle da covid-19.

Neste primeiro momento, serão testadas cerca de 21 mil pessoas, o que representa mais da metade da população. O resultado será divulgado em formato de boletim diário, separado por localidade. As testagens serão realizadas entre 9h e 16h, sem a necessidade de agendamento. Confira, abaixo, as datas e locais da testagem da população.

Dias 7 e 8 de junho – Andrade Costa (Pátio da Unidade de Saúde)

Dias 9 e 10 de junho – Andrade Pinto (Pátio da Unidade de Saúde)

Dia 11 de junho – Ferreiros e Pirauí (Pátio das Unidades de Saúde)

Dias 14 e 15 de junho – Massambará (Escola)

Dia 16 de junho – Carvalheira e Matadouro (Quadra do Bairro)

Dia 17 de junho – Carvalheira e Barreiro (Igreja)

Dia 18 de junho – Carvalheira (Pátio da Unidade de Saúde)

Dia 21 de junho – Madruga (Quadra do Bairro)

Dia 22 de junho – Madruga e Tinguá (Pátio da Unidade de Saúde)

Dia 23 de junho – Madruga (Igreja Santa Rita)

Dias 24 e 25 de junho – Melo Afonso (Igreja do Bairro)

Dia 28 de junho – Residência (Quadra do Mancusi)

Dia 29 de junho – Residência (Clube XV Novembro)

Dia 30 de junho – Residência (Pátio da Unidade de Saúde)

Dia 1 e 2 de julho – Itakamosi, Esquina da Alegria e Ipiranga (Pátio da Unidade de Saúde e Igreja)

Dias 5, 6 e 7 de julho – Santa Amália (Igreja do Bairro)

Dia 8 de julho – Demétrio Ribeiro (Quadra do Bairro)

Dia 9 de julho – Barão de Vassouras (Escola do Bairro)

Dias 12, 13 e 14 de julho – Grecco (Igreja do Bairro)

Dias 15 e 16 de julho – Conjunto Habitacional (Quadra do Bairro)

Dia 19 de julho – Centro (Faculdade)

Dia 20 de julho – Centro (Pátio da Unidade de Saúde)

Dia 21 de julho – Centro (Faculdade)