Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 08:45

Após receber novos lotes de vacinas contra a covid-19, Vassouras vai voltar a vacinar pessoas sem comorbidades a partir de amanhã (09). Ontem (07), o município recebeu 1.170 doses da Pfizer/Biontech e 1.310 doses da Oxford/AstraZeneca.

De acordo com a prefeitura, esta nova etapa vai contemplar pessoas com idades entre 50 e 59 anos, trabalhadores de transporte coletivo (18 a 59 anos), cuidadores (18 a 59 anos) e pais/responsáveis por pessoas com deficiência intelectual (18 a 59 anos). Os trabalhadores do transporte coletivo devem levar declaração de serviço dada pela empresa, identidade e CPF. Os cuidadores têm que apresentar certificado ou declaração da família que é assistida e os pais e responsáveis por pessoas com deficiência intelectual devem levar declaração do médico com laudo do paciente.

Nesta terça (08), conforme informou O Dia, começa a vacinação dos profissionais de educação , exclusivamente realizada no Centro de Convenções General Sombra. Veja, abaixo, os pontos de vacinação que serão utilizados a partir de amanhã (08) para os novos grupos. A imunização vai acontecer entre 9h e 17h.

- Igreja do Mello Afonso (Rua Plínio Magalhães, nº389)

- Igreja do Grecco (Praça Major Monteiro Soares, nº 57686)

- Igreja Santo Antônio (Rua Leolina Borges de Oliveira, nº102, Mancusi

- Igreja do Santa Amália (Rua Sebastião Manoel Furtado, nº 692)

- Igreja Santa Rita (Praça Avelino Gomes, nº 23, Madruga)

- Igreja São Paulo Apostolo (Rua Antenor Caravana, nº 1115, Barreiro)

- Unidade de Vigilância em Saúde (Rua Visconde de Cananéia, nº 61, Centro)

- Casario Shopping (Rua Barão de Vassouras, nº19, Centro)

- Fórum (Av. Marechal Paulo Torres, nº 731)

- Universidade de Vassouras (Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, nº 280, Centro)

*Cada distrito também terá seu ponto de vacinação