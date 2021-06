Castramóvel foi lançado no último dia 2 - Divulgação

Castramóvel foi lançado no último dia 2Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 17:33

Apresentado à população na semana passada, o Castramóvel de Vassouras vai realizar seus primeiros atendimentos nos distritos do município. De acordo com a prefeitura, a ideia é facilitar a logística dos moradores das regiões mais afastadas. As castrações das áreas centrais da cidade continuam sendo feitas através da parceria com a Universidade de Vassouras, na Clínica Veterinária.

A vice-prefeita de Vassouras comentou o lançamento do Castramóvel. “Esse é um momento muito importante, especialmente para mim, porque foi uma demanda pela qual lutei durante anos enquanto estive atuando como vereadora e agora estou concretizando esse sonho como vice-prefeita ao lado do prefeito Severino. Fico muito satisfeita de riscar da minha lista mais um compromisso assumido com à população", disse Rosi Farias.

Publicidade

A prefeitura de Vassouras informa que, em breve, vai divulgar o calendário para agendamento das cirurgias. “O controle da natalidade de animais é uma importante parte da saúde pública e peça fundamental para ajudar a controlar possíveis doenças”, ressaltou Larissa Vieira, secretária de Saúde.