Material apreendido na ação - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 08:01

Em ação integrada de inteligência realizada ontem (08), policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia e militares apreenderam um adolescente que transportava armas e drogas em Barra do Piraí, cidade do Vale do Café. Com o rapaz, de 15 anos, foram encontrados mais de 500 pinos de cocaína, 200 sacolés de maconha e três pistolas.

De acordo com a PCERJ, o adolescente foi localizado em uma casa no bairro Coimbra e a ação é resultado de uma força-tarefa realizada na cidade para capturar autores de homicídio e bandidos ligados a facções criminosas.