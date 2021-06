Vacinação acontece no Centro de Convenções General Sombra - Divulgação

Vacinação acontece no Centro de Convenções General SombraDivulgação

Publicado 09/06/2021 07:45

Ontem (08), a prefeitura de Vassouras iniciou a vacinação contra a covid-19 para profissionais da educação, das redes pública e privada. De acordo com o levantamento da Secretaria de Saúde, a cidade possui mais de mil pessoas dentro desse grupo, cuja vacinação acontece exclusivamente no Centro de Convenções General Sombra. "Temos um número expressivo de pessoas nesse grupo, e isso vai fazer com que a cidade dê um salto na porcentagem de população imunizada. Além disso, os profissionais de educação estão sendo os primeiros a receberem a vacina Pfizer/Biontech”, comentou o prefeito, Severino Dias.

A secretária de Saúde afirmou que tudo foi organizado para não gerar aglomerações. “Fizemos toda a logística para não ter tumultos e aglomerações. A triagem e apresentação dos documentos foram feitos logo na entrada e todo o distanciamento entre as pessoas que estavam dentro da área de vacinação foi respeitado, assim como o uso de máscara”, disse Larissa Vieira.

