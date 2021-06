Material apreendido na ação - (Imagem: Divulgação/PM)

Material apreendido na ação(Imagem: Divulgação/PM)

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 12:01 | Atualizado 11/06/2021 12:06

Ontem (10), a Polícia Militar abordou um táxi na BR-393, em Vassouras, e encontrou 143 invólucros de cocaína. Durante a abordagem, que aconteceu na altura do bairro Grecco, 3 suspeitos (um rapaz de 28 anos e duas adolescentes de 13 e 15 anos) foram detidos e o 4º, de 23 anos, conseguiu fugir.

Na sequência, os agentes fizeram buscas na casa para onde os suspeitos estavam se dirigindo e encontraram tabletes de maconha, uma munição calibre 357 e um caderno com possíveis registros do tráfico na região. Os detidos e o material apreendido foram levados para a 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras, onde o rapaz de 28 anos foi autuado por tráfico de drogas e corrupção de menores. As adolescentes, também autuadas, foram entregues aos pais/responsáveis e o taxista foi liberado.