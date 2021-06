Material apreendido foi levado para a delegacia de Vassouras - Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 14:41

Ontem (12), um membro do Comando Vermelho conseguiu escapar do cerco de policiais militares no bairro Residência, em Vassouras. O traficante teria sido enviado do Rio de Janeiro para colaborar com o braço da facção criminosa instalado no município, localizado no Vale do Café.

Os policiais militares conseguiram apreender 158 invólucros de cocaína e cerca de R$ 160,00 que estavam com o suspeito. O material foi levado para a 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras.