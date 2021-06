Houve queda na doação durante a pandemia - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 18:36 | Atualizado 14/06/2021 18:36

Segundo estimativa do Ministério da Saúde, houve queda na doação de sangue no Brasil de aproximadamente 20% de 2019 para 2020. Neste Dia Mundial do Doador de Sangue (14 de junho), a prefeitura de Vassouras ressaltou que um doador pode salvar até quatro vidas e informou que para colaborar com o estoque do núcleo de hemoterapia do Hospital Universitário basta telefonar para (24) 2471-8141 e agendar a doação.

Para doar, é necessário pesar no mínimo 50kg; ter entre 16 e 69 anos; estar descansado e alimentado; e em boas condições de saúde. A prefeitura ressalta que aqueles que se infectaram pela covid-19 devem aguardar 30 dias após a recuperação completa para doar.