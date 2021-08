Vassouras fica no Vale do Café - (Imagem: Divulgação/PMV/Caique Coufal)

Vassouras fica no Vale do Café(Imagem: Divulgação/PMV/Caique Coufal)

Publicado 10/08/2021 17:28

Após receber carregamento com 966 doses de vacinas Pfizer e CoronaVac nesta terça (10), a prefeitura de Vassouras vai ampliar a vacinação para pessoas sem comorbidades de 18 anos e alunos dos cursos da área da saúde (Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia). Amanhã (11), os contemplados nesta nova etapa devem se dirigir aos pontos listados abaixo. As pessoas de 18 devem apresentar RG, CPF, e comprovante de residência fornecido pela Unidade de Saúde, e os alunos da saúde precisam levar RG, CPF e declaração fornecida pela coordenação do curso.



A imunização em todos os locais listados abaixo será realizada entre 9h e 16h ou enquanto durarem as doses. Segundo informou a prefeitura, parte da remessa recebida hoje será usada na aplicação de 2ª dose.

- Igreja do Mello Afonso (Rua Plínio Magalhães, nº389)

- Igreja do Grecco (Praça Major Monteiro Soares, nº 57686)

- Igreja do Santa Amália (Rua Sebastião Manoel Furtado, nº 692)

- Igreja Santa Rita (Praça Avelino Gomes, nº 23, Madruga)

- Universidade de Vassouras (Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, nº 280, Centro)

- Fórum (Av. Marechal Paulo Torres, nº 731)

*Cada distrito também terá seu ponto de vacinação