88ª DP de Barra do Piraí(Imagem: Divulgação)

Publicado 12/08/2021 21:59

Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí prenderam um homem pelo crime de lesão corporal gravíssima e corrupção de menores. Segundo a PCERJ informou nesta quinta (12), ele foi capturado no bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí, ontem (11)

Segundo os agentes, os crimes ocorreram no ano de 2008 em um sítio no bairro Cantão. O homem, cuja idade não foi divulgada, e um adolescente são acusados de agredir e arrancar o dedo de uma vítima que repreendeu a dupla por entrar sem permissão em sua propriedade. As investigações apontam que o homem também possui outras passagens por lesão corporal.