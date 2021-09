Prisão foi realizada hoje - Divulgação/Pcerj

Publicado 03/09/2021 17:47

Nesta sexta (03), policiais civis da 168ª Delegacia de Polícia de Rio Claro, na região do Vale do Café, prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável. De acordo com as investigações, o acusado oferecia dinheiro a crianças para que permitissem a prática de atos libidinosos. Segundo a PCERJ, havia contra o suspeito um mandado de prisão preventiva pendente.