Fazenda Florença foi um dos locais visitados por Tutuca(Imagem: Divulgação)

Publicado 31/08/2021 16:14

Após o Fórum Regional Fluminense - Edição Vale do Café, realizado na última quinta (26) em Vassouras, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, percorreu a região em comitiva do programa Turismo RJ + Perto. No dia seguinte ao evento, foram realizadas visitas técnicas em Valença, onde Tutuca fez a entrega de mais de 100 Carteiras do Artesão. "Todo viajante leva alguma lembrança do lugar que visitou para lembrar da cidade e da cultura", disse o secretário, que no Fórum do Turismo assinou, junto ao governador Cláudio Castro, um termo de cooperação técnica com os prefeitos da região para fomentar o artesanato.

No distrito de Conservatória, Tutuca conheceu o Cine Centímetro, réplica reduzida do antigo Cine Metro Tijuca, e a Fazenda Florença, propriedade histórica onde o empresário Paulo Roberto dos Santos produz um dos cafés mais famosos e premiados do estado. "São experiências como as que presenciei hoje que comprovam como o interior do estado tem potencial de ser a grande mola propulsora deste momento de retomada do turismo", destacou Tutuca.

No sábado (28), as visitas aconteceram em Barra do Piraí. No distrito de Vargem Alegre, o secretário inaugurou um novo conjunto habitacional ao lado de autoridades da cidade e anunciou a reforma do Hospital de Vargem Alegre, uma parceria do governo do Estado com a prefeitura. O governador Cláudio Castro liberou R$ 30 milhões em investimento para a obra, que vai gerar emprego e renda na região. Já no distrito de Ipiabas, Turuca participou da inauguração do novo mirante. "Me comprometi a ajudar pelo governo na aquisição da Maria Fumaça, mais um investimento que será feito em Ipiabas com intuito de fomentar a sua veia turística e cultural", comentou o secretário.