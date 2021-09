Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Publicado 04/09/2021 15:41

A prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Saúde, vai começar a aplicação da 3ª dose da vacina contra a covid-19 na próxima segunda (06) de forma domiciliar. Os primeiros contemplados serão idosos acima de 100 anos que já tenham recebido a 2ª dose há mais de seis meses e pacientes imunossuprimidos, que já tenham recebido a 2ª dose há mais de 28 dias.

Dentro do grupo de pacientes imunossuprimidos estão pacientes oncológicos em quimioterapia; pacientes em hemodiálise; pacientes HIV positivo; transplantados; pacientes em uso de corticoide com dosagem acima de 20 mg/dia ou acima de 14 dias de uso; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.