Momento em que a carreta tombou ao ser atingida - (Reprodução/Twitter)

Publicado 15/09/2021 09:58

Na noite de ontem (14), as rodas de uma carreta travaram e o veículo foi atingido por um trem em Santanésia, distrito de Piraí, município localizado no Vale do Café. Ao perceber a aproximação do trem na passagem de nível no Parque Santana, o motorista saiu da carreta e não se feriu. O veículo tombou ao ser atingido, mas a carga estava coberta e permaneceu intacta.