108º DP de Três Rios - (Imagem: Divulgação)

108º DP de Três Rios(Imagem: Divulgação)

Publicado 08/09/2021 21:36

Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam um homem pelo crime de tentativa de homicídio. Segundo a PCERJ, ele é integrante da maior facção de tráfico de drogas que atua no estado, sendo apontado como a liderança daquela localidade. A captura aconteceu ontem (07), após trabalho de inteligência e monitoramento.

A ação foi em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Três Rios. O acusado e outro homem foram indiciados, denunciados e tiveram a prisão preventiva decretada após serem identificados como autores do crime ocorrido em janeiro deste ano, no bairro Nova Niterói, naquela cidade. Em 2016, o acusado foi preso em flagrante quando conduzia um veículo pela Rodovia BR-040, com expressiva quantidade de cocaína. Ele e outros indivíduos ligados a ele são investigados por outros crimes cometidos esse ano, como homicídio e tentativa de homicídio.