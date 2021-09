Vítima ainda na cena do crime - (Enviada para O Dia)

Vítima ainda na cena do crime(Enviada para O Dia)

Publicado 08/09/2021 11:48

O DIA teve acesso ao vídeo de câmera de segurança que mostra o exato momento em que Nilson de Oliveira, pai de um ex-prefeito de Vassouras, foi assassinado no último domingo (05). Nas imagens, é possível ver o criminoso se aproximando e atirando na vítima enquanto ela estava sentada na área externa de um café localizado na rua Barão de Vassouras, no centro histórico.

Vídeo mostra momento do assassinato de pai de ex-prefeito de Vassouras. #ODia pic.twitter.com/uvG5L9cJ3C — Jornal O Dia (@jornalodia) September 8, 2021

Um inquérito foi instaurado na 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras para apurar as circunstâncias da morte do homem de 63 anos. Após perícia, a Polícia Civil vai conversar com testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança. Diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime. Nilson era pai de Renan Vinícius Santos de Oliveira, que foi prefeito de Vassouras entre 2009 e 2016.