108ª DP (Três Rios) Reprodução / Google Street View

Publicado 08/09/2021 11:57

Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios, na região do Vale do Café, prenderam um homem acusado de tortura. Segundo a PCERJ, havia um um mandado de prisão temporária pendente que foi cumprido na segunda-feira (06). De acordo com as investigações, o homem detido e outros indivíduos associados a uma facção criminosa teriam torturado um traficante ligado ao grupo. A vítima teria contraído uma dívida que não conseguiu pagar. O episódio foi filmado e as cenas divulgadas entre moradores de Três Rios por meio de aplicativo de mensagens.