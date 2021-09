Corpo da vítima ainda na cena do crime - (Enviada para O Dia)

Publicado 05/09/2021 12:41 | Atualizado 05/09/2021 13:02

Agora há pouco, um homem foi baleado no Centro Histórico de Vassouras, cidade do Vale do Café. A vítima teria levado 3 tiros em uma das principais ruas da cidade, próxima à Praça Barão do Campo Belo. Segundo informações preliminares, o homem seria Nilton de Oliveira, pai de um ex-prefeito de Vassouras. O jornal O DIA entrou em contato com a Polícia Militar, que ainda não confirmou essa informação.