Deputado estadual Eurico Junior (PV) - Divulgação

Publicado 06/10/2021 11:38

Após completar 1 ano de mandato como deputado estadual, Eurico Júnior comentou as indicações parlamentares que realizou voltadas para Vassouras, município do interior do Rio onde nasceu. Reinaugurada no dia do aniversário de 164 anos da cidade (29 de setembro), o DPO de Andrade Costa foi objeto da primeira indicação parlamentar do deputado para a segurança pública, feita na Alerj em 20 de outubro de 2020. “Outro projeto aprovado para melhorar a segurança dos moradores da cidade foi o projeto de lei nº 4271/2021, de minha autoria, apresentado em 27 de maio deste ano e sancionado pelo governador, que autoriza o Poder Executivo Estadual a implantar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) no Município de Vassouras”, comentou Eurico, que recentemente se reuniu com o coronel Luiz Henrique Pires para solicitar aumento do efetivo do 10º Batalhão da Polícia Militar de Barra do Piraí, que contempla Vassouras: “Apesar do aumento da população dos nove municípios atendidos pelo Batalhão, o número de agentes diminuiu, prejudicando o policiamento ostensivo na região”.

Além de projetos para a segurança, o deputado tem feito indicações voltadas para o abastecimento de água de Vassouras. Encaminhada em 1° de fevereiro deste ano, a obra para substituição da antiga Estação de Tratamento de Água (ETA) de Massambará já foi licitada e a nova adutora de água bruta, de maior capacidade, foi instalada. Em junho deste ano, foi inaugurada a nova loja da Cedae em Andrade Costa, que evita o deslocamento de 35 km dos moradores até o centro da cidade para solucionar problemas com a empresa. “Também encaminhei indicação legislativa, via Assembleia Legislativa (Alerj), com o objetivo de levar água tratada aos moradores da Glória, que não contam com esse serviço atualmente, por meio da captação do Paraíba do Sul, em Andrade Pinto, passando pela Glória, e que reforçará o abastecimento de água para Andrade Costa”, explicou o deputado. “Muito me honra ter a vida vinculada a essa bela cidade, uma das joias do turismo da região do Vale do Café, da qual tive a honra de ter sido vereador e prefeito e que agora represento como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Não por acaso, escolhi a minha cidade natal para sediar o gabinete regional da Assembleia Legislativa e atender, ao menos uma vez por semana, as demandas dos seus moradores e os das cidades vizinhas, que não precisam se deslocar até a sede do parlamento no Centro do Rio de Janeiro para serem atendidos pelo seu deputado”, finalizou Eurico.