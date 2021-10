94ª DP de Piraí - (Imagem: Reprodução)

Publicado 04/10/2021 13:26

Policiais da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, na região conhecida como Vale do Café, prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável que estava foragido desde abril de 2019. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Estado do RJ, o acusado foi encontrado próximo ao Morro da Prefeitura, em Piraí, no último sábado (02)

Em conjunto com a Polícia Militar, agentes da Delegacia de Piraí estavam em ação para apurar o tráfico de drogas na região quando perceberam a atitude suspeita do homem e realizaram a prisão.