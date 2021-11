94ª DP de Piraí - (Reprodução)

Publicado 26/11/2021 15:24

Um homem acusado de provocar um incêndio foi preso em Piraí, na região do Vale do Café. De acordo com a assessoria de comunicação da PCERJ, o mandado de prisão emitido contra ele foi cumprido na quarta-feira (24). O acusado foi encontrado por policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia no centro de Piraí, após troca de informações de inteligência.