108ª DP (Três Rios) Reprodução / Google Street View

Publicado 19/10/2021 14:48

Ontem (18), policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios prenderam um homem acusado de agredir a ex-companheira quando ela estava com a filha menor no colo na última sexta (15). Segundo a assessoria de comunicação da PCERJ informou nesta terça (19), o mandado de prisão expedido pela Justiça por crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha foi cumprido no bairro Jaqueira. De acordo com os agentes, o acusado também teria agredido o atual namorado da vítima.