Vassouras fica no Vale do Café - Divulgação

Publicado 20/10/2021 17:51

Após receber carregamento com 672 doses de Pfizer nesta quarta (20), a prefeitura de Vassouras anunciou que vai utilizar 518 na aplicação da 2ª dose contra a covid-19 e o restante na aplicação de 1ª dose. Segundo a prefeitura, as 518 doses serão destinadas para intercambialidade em quem foi vacinado com o imunizante da AstraZeneca. A vacinação vai acontecer das 08h30 às 16h, no Pátio Casario, no Fórum e em cada distrito