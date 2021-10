88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 25/10/2021 15:08

Cerca de 24 horas depois do assassinato de Laura Maria da Conceição de Souza em Barra do Piraí, policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia prenderam um dos dois acusados pelo crime. Segundo a assessoria de comunicação da PCERJ informou nesta segunda, o homem foi localizado ontem (24) e preso sob as acusações de homicídio e associação para o tráfico de drogas.

No sábado (23), a jovem de 27 anos foi executada em sua residência no distrito de Ipiabas. Segundo apontam as investigações, a motivação para o crime seria a disputa entre facções rivais. Os agentes da 88ª DP de Barra seguem em diligências para localizar o outro envolvido no assassinato.