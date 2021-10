Vassouras fica no Vale do Café e tem cerca de 35 mil habitantes, segundo dados do IBGE - Reprodução

Vassouras fica no Vale do Café e tem cerca de 35 mil habitantes, segundo dados do IBGEReprodução

Publicado 26/10/2021 23:14

De acordo com boletim divulgado na noite desta terça-feira (26) pela prefeitura, Vassouras acumula 139 mortes pela doença e 3.187 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Segundo os dados emitidos hoje, 19 pessoas estão em estágio ativo da doença e nenhuma delas está internada. Há outras 19 pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus e 4 estão internadas.