Vassouras é uma das cidades do Vale do Café e possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Arquivo

Publicado 27/10/2021 18:20

Agora há pouco, foi divulgado o resultado final do edital 002/2021 do Programa Bolsa Atleta de Vassouras. Os atletas que disputaram as vagas do programa da Secretaria de Esporte e Lazer podem conferir o resultado divulgado nesta quarta-feira (27) diretamente no site da prefeitura . As bolsas oferecidas variam entre R$ 1.000,00 e R$ 1.200,00 por mês.