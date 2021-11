Vassouras possui cerca de 38 mil habitantes - (Divulgação)

Publicado 04/11/2021 15:43

Amanhã (05), a Secretaria de Vassouras vai realizar a aplicação de 2ª dose das vacinas contra a covid-19 seguindo a data prevista no cartão de vacinação. De acordo com a prefeitura, as doses de CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer estarão disponíveis entre 08h30 e 16h30 no Pátio Casario, localizado no Centro Histórico, na Igreja Santa Rita, que fica no bairro Madruga, e em cada distrito.