88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí)Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 29/10/2021 18:26

Nesta sexta (29), foi preso o homem acusado de ameaçar atear fogo na casa em que morava com a esposa e os filhos em Barra do Piraí. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Estado do Rio, ele teria feito as ameaças na noite de ontem (28), quando a mulher se trancou no quarto com as crianças de 5 e 7 anos. Na manhã de hoje, a vítima foi até à 88ª Delegacia de Polícia. Em seguida, os policiais civis e a Guarda Municipal foram até à residência localizada no bairro Lago Azul e efetuaram a prisão.

Ainda de acordo com a PCERJ, a motivação da ameaça teria sido a recusa da mulher em dar R$ 20 reais ao acusado. Em seu depoimento, a vítima afirmou que o companheiro possui histórico de violência doméstica e é usuário de drogas.