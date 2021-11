88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí) - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 18/11/2021 20:18

Um homem acusado de estuprar a própria filha de 12 anos foi preso em Barra do Piraí. Segundo a Polícia Civil, ele também teria tentado matar a mãe da vítima quando ela descobriu o crime por meio de uma carta escrita pela criança. Os agentes da 88ª Delegacia de Polícia de Barra encontraram o homem de 39 anos ontem (17), no bairro Chalezinho e cumpriram mandado de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e tentativa de homicídio.

De acordo com a Pcerj, a criança escreveu uma carta no domingo (14) contando tudo o que sofria para a mãe. Ainda segundo a assessoria de comunicação da Polícia, após a mãe enviar mensagem por celular avisando que faria uma denúncia, o homem invadiu a casa onde elas moram e tentou enforcá-la com uma corda. Ela conseguiu fugir, telefonou para a polícia, os agentes realizaram diligências e enfim encontraram o acusado. Segundo os policiais, ele possui histórico de estupro contra uma filha fruto de outro relacionamento.