Barra do Piraí fica no interior do Rio e tem cerca de 100 mil habitantesReprodução/arte

Nesta segunda-feira (06), o prefeito de Barra do Piraí confirmou o cancelamento do Carnaval 2022 no município. "Nós não vamos, em 2022, fazer o Carnaval. A ciência, juntamente com os técnicos da Saúde, nos deu uma orientação. Na prudência, não faça. O município de Barra do Piraí não vai promover o Carnaval de 2022", disse Mário Esteves em transmissão virtual realizada nas redes sociais. O surgimento da variante Ômicron tem levado ao cancelamento das festas de Revéillon e Carnaval em diversas cidades brasileiras.

Mais cedo, também nas redes sociais, a prefeitura havia comunicado o cancelamento das festividades oficiais de Carnaval no município em razão do "momento de instabilidade causado pela pandemia de covid-19". Com pouco mais de 100 mil habitantes, Barra do Piraí acumula 404 mortes por covid-19 e 6.848 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.