Vassouras tem cerca de 38 mil habitantes - Reprodução

Vassouras tem cerca de 38 mil habitantesReprodução

Publicado 29/11/2021 22:36 | Atualizado 29/11/2021 22:38

A prefeitura de Vassouras divulgou o mais recente levantamento do número de vacinados contra a covid-19 no município. Até às 17h de hoje (29), 30.779 pessoas receberam a primeira dose de algum dos imunizantes disponíveis. Ainda segundo a prefeitura, 29.960 receberam as duas doses ou a dose única, o que representa quase 95% da população acima de 12 anos de idade. Além disso, a dose adicional foi aplicada em 4.912 pessoas até o momento. Vassouras tem uma população estimada em cerca de 38 mil pessoas.