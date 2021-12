108ª DP (Três Rios) - Reprodução / Google Street View

Publicado 01/12/2021 22:17

Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios prenderam um homem acusado de furto qualificado. O mandado de prisão expedido pela Justiça foi cumprido pelos agentes ontem (30), na casa do acusado em Três Rios. A assessoria de comunicação da Pcerj não especificou a acusação, mas o furto qualificado é mais grave que o furto comum porque, de acordo com o artigo 155 do Código Penal, envolve destruição ou rompimento de obstáculo; abuso de confiança ou fraude; uso de chave falsa; ou participação de duas ou mais pessoas.