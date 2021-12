108ª DP (Três Rios) - Reprodução / Google Street View

Publicado 17/12/2021 20:09

Um homem que estava foragido por crime de tráfico de drogas foi preso por policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios. Segundo a Pcerj informou hoje (17), a prisão foi realizada na quarta-feira (15), dia em que a Polícia Civil e policiais militares do 38º BPM também cumpriram mandados de busca e apreensão em 9 endereços de Três Rios e Paraíba do Sul à procura de informações sobre paradeiro de outro acusado de envolvimento com o tráfico que está desaparecido desde 21 de novembro. Durante as buscas, foram apreendidos celulares que serão analisados e mais de R$ 14 mil em notas picadas.