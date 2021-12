Vassouras tem cerca de 38 mil habitantes - Reprodução

Publicado 15/12/2021 18:15

A partir de amanhã (16), a prefeitura de Vassouras vai ampliar a aplicação da dose de reforço das vacinas (Coronavac, Pfizer e AstraZeneca) contra a covid-19 para pessoas de 18 a 59 anos que já receberam a segunda dose há 5 meses. De acordo com a prefeitura, a chegada de uma nova carga de vacinas vai permitir a aplicação da dose de reforço do imunizante Janssen.

Quem faz parte da faixa etária e está dentro do prazo estipulado, deve comparecer em um dos dois pontos de vacinação (Pátio Casario, no Centro Histórico, e Igreja Santa Rita, no Madruga), das 8h30 às 16h. Cada distrito terá seu ponto de vacinação. É obrigatória a apresentação do Cartão de Vacinação contra a covid-19 comprovando as datas da vacinação.