Publicado 10/12/2021 22:25

Uma ação conjunta entre a 107ª Delegacia de Polícia de Paraíba do Sul e a Polícia Militar resultou na prisão de três homens acusados de roubar um estabelecimento comercial no último sábado (04). O trio foi preso ontem (09) na cidade vizinha, Três Rios. Na ação, os policiais apreenderam um revólver, um simulacro de escopeta calibre 12 e R$ 1,3 mil.

Segundo a assessoria da Pcerj informou hoje (10), os três roubaram cerca de R$ 28 mil de um estabelecimento no bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul, e deixaram os funcionários com as mãos amarradas durante a ação. Durante a investigação, os agentes descobriram que um funcionário da empresa é sobrinho de um dos acusados e serviu de informante. Uma das informações fundamentais repassadas por ele é que a alta quantia estaria separada naquele sábado para o pagamento dos funcionários.